Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn voorlopig niet meer mogelijk, dit door de verscherpte maatregelen. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Nightwish.

Ruim twintig jaar geleden begon Tuomas Holopainen aan een nieuw akoestisch project. Al snel groeide het project uit tot een zeskoppige band genaamd Nightwish. De band is al jaren de meest succesvolle band uit Finland met uitverkochte shows over de hele wereld. De laatste jaren laat Nightwish horen dat hun muziek veel meer is dan alleen symfonische metal. Op het laatste album zijn dan ook duidelijk meer pop en folk invloeden terug te horen.

In 2012 sloot de Nederlandse zangeres Floor Jansen zich aan bij Nightwish als de nieuwe frontvrouw van de band. In 2018 sloot Nightwish FortaRock af als de headliner op de zaterdag. Later dat jaar speelde de band ook een show in Ziggo Dome.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Nightwish live @ Wembley Arena, London (2015).