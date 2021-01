Youtube-hit Evan Era brengt eerste single ‘New Era’

Evan Era is een Joods-Amerikaanse rapper en entertainer, geboren als Evan Rosenman in Louisville. Zijn passie voor muziek begon al op jonge leeftijd, met vroege invloeden in de vorm van klassieke muziek als Johann Strauss, en zuidelijke klanken van onder meer Creedence Clearwater Revival en Johnny Cash. Ook zijn oudere zus Sasha had een grote invloed op zijn vroege muzieksmaak; samen luisterden ze naar moderne artiesten zoals Sublime, Beastie Boys, Limp Bizkit, Green Day en Adam Sandler.

Evans passie voor hiphopmuziek ontstond wat later, toen Evan het album ‘Shorty The Pimp’ van westkust-rapper Too $hort ontdekte. Ook rappers zoals 2Pac, The Notorious BIG, Bone Thugs-n-Harmony, Three 6 Mafia en Eminem vormden de basis van Evan liefde voor rapmuziek.

Met een carrière als YouTube goochelaar, waarin hij meer dan 2 miljoen volgers verzamelde, heeft Evan al een flink publiek opgebouwd. Dat publiek is direct een goede start voor Era’s nieuwe carrière, en ‘New Era’ is Evans eerste single die nu uitkomt. 1 januari 2021 werd de dag dat Evans zijn stappen in de muziek definitief gestalte gaf met ‘New Era’.