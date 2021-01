Kylie Minogue en Dua Lipa brengen ‘Real Groove’ uit

Tijdens Dua Lipa’s livestream concert ‘Studio 2054’ bracht zij samen met Kylie Minogue de track ‘Real Groove’ ten gehore. Het duet, origineel afkomstig van Kylie’s meest recente studio album ‘Disco’, werd afgelopen week uitgebracht als speciale ‘Studio 2054 Remix’ en is nu overal te beluisteren!

Het is niet de eerste keer dat Dua Lipa een duet uitbrengt, zo was zij al te horen met onder andere Sean Paul (‘No Lie’), Miguel (‘Lost in your Light’), J Balvin, Bad Bunny & Tainy (‘One Day’), DaBaby (‘Levitating’), Angèle (‘Fever’) en Miley Cyrus (‘Prisoner’).