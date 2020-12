20 december, de verjaardag van Anita Ward

Waar alle artiesten op hopen is een enorme wereldwijde hit, en waar ze het meest voor vrezen is een eendagsvlieg te worden. De vandaag 64 jaar geworden Anita Ward heeft het geluk en de pech beide te bezitten.

Midden in de jaren ’70 besloot Anita om de opleiding tot lerares op een laag pitje te zetten en een album op te nemen. De producer van het album had een nummer geschreven voor Stacy Lattisaw, maar die vond het nummer niet goed genoeg. Ook Anita Ward zag geen heil in het nummer maar werd bijna gedwongen het nummer op te nemen. Om aandacht voor het album te krijgen moest men meegaan met de grote hype die disco heette. Anita Ward werd plotseling wereldberoemd door het nummer ‘Ring My Bell’ en is tot op de dag van vandaag nog steeds een van de meest aangevraagde nummers op disco-avonden. Helaas is de carrière beperkt gebleven tot deze ene hit.