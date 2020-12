Aborted, The Acacia Strain, Benighted en Fleddy Melculy samen naar TivoliVredenburg

De Belgische deathmetalband Aborted noemt hun eigen muziek ‘gut wrenching’ en daar is geen woord van gelogen – Aborted klinkt als een op hol geslagen wetenschappelijk experiment om de bruutste en snelste death metal te fabriceren. In de 25 jaar van hun bestaan heeft Aborted talloze bezettingswisselingen gekend, maar aan het hoofd staat nog steeds oprichter en vocalist Sven de Caluwé. Op 17 april verschijnt de nieuwe ep La Grande Mascarade! Mis ook de drie supports niet: The Acacia Strain (metalcore, VS), Benighted (deathgrind, FR) en Aborteds Vlaamstalige vrienden van Fleddy Melculy!

Samen komen ze op 28 september naar TivoliVredenburg