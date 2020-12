Afgelopen oktober bracht de Italiaans-Franse singer-songwriter Carla Bruni een nieuw album uit – het eerste sinds zeven jaar. Carla Bruni staat bekend om haar dromerige, ingetogen fluisterliedjes, waarvan Quelqu’un má dit de meest beroemde is. Kenmerkend is haar lichtschorre, hese maar ook warme stemgeluid. Dit nieuwe selftitled album klinkt iets meer upbeat en werd opgenomen in een privéstudio in de buurt van haar huis in Parijs tijdens de lockdown.

Carla Bruni komt naar TivoliVredenburg op 24 november 2021.