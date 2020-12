Zangeres Anne-Fay reisde de diaspora van haar familie af langs Aruba, Curaçao, Suriname en Ghana om muziek te maken over haar roots. Een fysieke en mentale reis die sterk beïnvloed is door de transatlantische slavenhandel. Anne-Fay is een gemixte vrouw met een witte huid en een zwarte moeder. Hoe verhoud je je tot de huidige maatschappij, culturele toe-eigening en het koloniale verleden van Nederland als je zwarte roots hebt maar ook wit privilege? Hierover verschijnt 29 januari 2021 haar album ‘Reaspora’

Deze live show combineert muziek, zang én dans met film. Gedurende de reis zijn er beelden geschoten die fungeren als backdrop tijdens de shows, met muzikanten en dansers.

Anne-Fay komt naar de Effenaar op 11 februari.