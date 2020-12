Wardrobe – Jason

Wardrobe is de band rond Antwerpenaar Johan Verckist, een band die sinds hun debuut een ware gedaanteverwisseling heeft ondergaan. Begonnen als een project ‘om zijn nummers op te nemen’, resulteerde dat in 2017 in het debuut ‘Crawling’, een album vol dromerige popsongs, met een licht alternatief indiekantje.

In ons gesprek van een paar maanden geleden, erkende Johan dat hij zeker tevreden was, maar voor de opvolger ‘Giving Up A Ghost’ (2019) meer pit wilde, met elektronica, stevigere beats, effecten en samples. En die lijn is met zijn nieuwste worp ‘Jason’ nog verder doorgetrokken. “Ik wilde een plaat maken die niet perse mooi klinkt, maar wel bijzonder; een donkerder, complexe sound, uit de onderbuik.”

Van ‘Jason’ waren al drie singles gedropt, die het verrassingseffect verkleinen voor luisteraars die alleen het debuutalbum kennen. Producer Damien Vanderhasselt (Millionaire, Creature With The Atom Brain) en Johan Verckist hebben de verknipte beats, samples, overstuurde drums en stemeffecten alle ruimte gegeven. De eerste single ‘Goldilocks’ klonk al veel steviger en donkerder dan vroeger Wardrobe-materiaal, met een vette beat, gitaar een en vervormde stem. Een dansbaar nummer en een supersterke single in de beste Belgische indie-traditie. Opvolger ‘Dead End Kids’ bevestigde dit, nee versterkte dit zelfs. Het zweeft ergens in de dEUS, Millionaire regionen, waar derde single ‘Vexed Question’ niet zou misstaan tussen ouder werk van Balthazar. Let wel, Wardrobe past hiertussen, het is geen plagiaat, maar juist een blend van het beste van België, met een eigen bite die smaakt naar meer.

En nu is er meer: ‘Jason‘, het album waar deze drie sterke nummers ook op terug te vinden zijn. En de rest? Eerlijk gezegd kan die hieraan helaas niet tippen. Opener ‘Vaudeville’ is een waarschuwing dat de luisteraar een donker album binnenstapt, waar zeker niet alles is wat het lijkt. Een donkere piano, dreigende, bezwerende stem, cumulerend in een explosie van experiment. Wie na deze waarschuwing de rest van het album induikt vindt een verzameling nummers die niet in muzikaliteit een eenheid vormen, maar zeker wel in intensiteit en gevoel. ‘Walk away’, ‘Astral Science’ en ‘Don’t Stop’ zijn relatieve rustpuntjes op de tracklist, de eerste twee vanuit een akoestische invalshoek, de laatste zuiver elektronisch, laag na laag, sample na sample opgebouwd.

Naar het einde toe wordt de intensiteit opgeschroefd met ‘Sugar Pyramids’ en ‘Under the Punches’, waarna ‘Carboard City’ het album een tikkeltje mysterieus, als in trance, mag afsluiten waarmee ‘Jason’ kan worden ervaren als een spannende luistertrip door de muzikale evolutie die Wardrobe op dit moment doormaakt. Een album met enkele sterke, zelfs zeer sterke singles, maar ook nummers die ‘er nog niet helemaal zijn’. Maar Wardrobe bewijst met ‘Jason’ op een spannende weg te zitten die nog heel veel goeds belooft voor de toekomst, en ook nu al een groot deel van zijn beloftes inlost. (7/10) (Dox Records)