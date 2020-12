Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op zéér beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Florence + The Machine.

Florence Welch staat bekend om haar betoverende stem waarmee ze live keer op keer indruk weet te maken. In 2009 kwam het debuutalbum ‘Lungs’ uit, dat meteen de wereldwijde doorbraak van Florence + The Machine betekende. Het album was dat jaar één van de meest populaire releases in Groot-Brittannië. Inmiddels zijn er miljoenen exemplaren van verkocht en is ‘Lungs’ bekroond met diverse prijzen, waaronder een Brit Award.

Opvolger ‘Ceremonials’ uit 2011 deed het nog beter en zorgde voor drie Grammy nominaties, waaronder Best New Artist en Best Pop Vocal Album. Hits als ‘Shake It Out’, ‘Dog Days Are Over’ en ‘You’ve Got The Love’ klommen wereldwijd de hitlijsten in. Het laatste studioalbum van Florence + The Machine getiteld ‘High as hope’ dateert uit 2018.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Florence + The Machine live @ Rock in Rio (2013).