Greetje Bijma en Oceanic naar Doornroosje

Het is een wonderlijke samenwerking, die van de Rotterdamse techno/ambient-DJ en producer Oceanic, en de Friese jazz-stemkunstenares Greetje Bijma. Een onverwachte samenkomst van twee totaal uiteenlopende disciplines en twee verschillende generaties. De twee waren nog praktisch vreemden van elkaar toen ze in 2019 twee dagen samen de studio in gingen om muziek te maken.

Het contrast tussen hen kon haast niet groter, maar het resultaat mag er zijn. Swallow a Party werd een plaat waarin de beats van Oceanic en de dynamische stem van Greetje elkaar moeiteloos aanvullen. De veelheid aan uitbundige, haast buitenaardse geluiden die de stem van Greetje voort weet te brengen zorgt samen met de minimale, mechanische ritmestructuren van Oceanic voor een perfect samenkomend geheel. En soms juist voor volledige chaos.

Het resultaat van deze muzikale klik is niet alleen een bijzondere plaat, maar ook een nieuwe vriendschap tussen de twee. Greetje Bijma en Oceanic komen op 15 januari samen naar Doornroosje in Nijmegen.