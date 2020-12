OG3NE komt met drie verschillende online streaming kerstconcerten

OG3NE gaat op vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 december vanaf 20.15 uur een drietal OG3NE ‘A MAGICAL CHRISTMAS STREAMING CONCERTS’ geven. Vanwege het immense succes van hun Home Isolation Video’s & Concerten brengen zij nu het mooiste kerstrepertoire. De concerten zijn niet toegankelijk voor publiek, alleen via een livestream kunnen deze unieke concerten live worden bijgewoond. De drie totaal verschillende kershows vinden alle drie plaats op een andere plek en zullen ieder 70 minuten duren.

Onlangs moest OG3NE vanwege de nieuwe landelijke coronamaatregelen hun fysieke kerstconcerten in het M-Theater in Maastricht annuleren. “We zijn direct gaan zoeken naar oplossingen, hoe kunnen we kerst wél vieren met onze fans? We zijn rond de tafel gegaan en al vrij snel kwamen we uit op streaming kerstconcerten. Juist in deze tijd wil je mensen een warm feestelijk gevoel geven en dat huiselijke, familiaire laten ervaren en daar gaan we echt voor zorgen,” aldus OG3NE.

Vanuit de sprookjesachtige Winter Efteling kan er drie avonden worden genoten van de allergrootste kersthits uit het heden en verleden én van eigen kerstpaerltjes, vertolkt door de magische stemmen van OG3NE met band. OG3NE ‘A MAGICAL CHRISTMAS CONCERS’ vinden plaats op vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 december van 20:15 tot 21.25 uur plaats.