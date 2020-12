Freddy klaar voor grote stap met ‘Done with you”

Singer Songwriter Freddy werd als Spencer Emanuelle Goodman geboren en getogen in Los Angeles, maar droomde ervan om op een boerderij te leven met tonnen dieren, koeien, kippen, varkens, paarden, noem maar op. Ze begon te zingen zodra ze leerde praten. Haar vader zat in de muziekindustrie, dus toen zij opgroeide, speelden er altijd platen in huis, hoewel Freddy denkt dat haar liefde voor muziek al begon voordat ze op deze planeet kwam!

Aangezien haar moeder de hele tijd met haar vader naar concerten ging toen ze van haar zwanger was, is Freddy er vrij zeker van dat ze alles gewoon al voor de geboorte heeft opgezogen. God legde de muzikale droom in haar hart, dus denkt ze dat ze altijd geweten heeft dat muziek haar pad zou zijn. Freddy was een nogal verlegen kind en haarouders waren streng, dus deed ze tot zijn twintigste geen poging om muziek te maken, maar on 2020 is ze er helemaal klaar voor.

Haar stem wordt met regelmaat vergeleken met namen als Adele, Joss Stone, Jess Glynn en Brittany Howard en bracht begin dit jaar haar debuut single uit. Sindsdien kwam er ongeveer om de twee maanden een nieuwe single uit, als voorbode op het album dat in de lente van 2021 zal moeten gaan uitkomen. ‘Done With You’ is de catchy laatste single die uitkomt voor dit turbulente jaar om is, als voorbode op haar album.