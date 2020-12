Steve Lukather brengt nieuwe single en video uit

Steve Lukather heeft zijn nieuwe song plus video ‘Serpent Soul’ van zijn aankomende solo studio album ‘I Found The Sun Again’ uitgebracht. De video laat een collectie zien aan video en foto materiaal van Luke’s tijd in de studio toen hij druk bezig was met de opnames van zijn nieuwe album.

Over ‘Serpent Soul’ deelt Luke heel simpel “You can fucking figure out who the song is about.” Luke, en Toto vocalist Joseph Williams brengen beide hun solo album uit op 26 februari 2021. De bandmaten Lukather en Williams dragen bij aan elkaars solo album.

Eerder dit jaar bracht Lukather de track ‘Run To Me’ uit dat ook op zijn aankomende album ‘I Found The Sun Again staat’. Daarnaast was ‘Never Saw You Coming’ de eerste track release van het nieuwe album ‘Denizen Tenant’ van Joseph Williams.

Steve Lukather’s solo-album ‘I Found The Sun Again’ is mede-geproduceerd en gemixt door Ken Freeman. De gerespecteerde muzikanten die bijdrage leveren aan het album maken allemaal al tientallen jaren deel uit van Luke’s leven. Onder hen zijn drummer Greg Bissonette, toetsenist Jeff Babko en bassisten Jorgen Carlsson en John Pierce. Levenslange vriend en Toto-bandmaat David Paich speelt piano en orgel op het hele album, terwijl Joseph Williams de zang verzorgt op meerdere tracks. Zowel Paich als Williams hebben meegeschreven aan de track ‘Run To Me’. Luke’s goede vriend en bandleider van All-Starr, Ringo Starr, maakt ook een verschijning op deze track en video. Ander co-writers zijn onder andere Stan Lynch, Jeff Babko, en natuurlijk Joseph Williams.

Luke vertelt, “Never had so much fun recording in my life. Painless, fun and easy – and it just flowed.”

Het album bevat vijf nieuw geschreven nummers, en drie covers uitgekozen door Luke. De covers zijn Traffic’s ‘Low Spark of High Heeled Boys,’ Joe Walsh’s ‘Welcome To The Club,’ en Robin Trower’s ‘Bridge of Sighs.’ Lukather deelt het volgende in de liner notes “ALL these tracks were cut LIVE – no clix – no fix – No rehearsal – one run thru – and record and the whole record was take 2. I did double a few guitar parts and ‘produced up’ a few tunes that are obvious but in the same time frame. I recorded the lead vocal right after we got the take same day. One song a day. Joe took it home and did some BG vocals but that’s it. I wanted to make as honest a record as I could in 2020 with 1970’s inspiration, and recording values, and techniques with a modern sound. Ken did that!”. Een deel van de opbrengsten van dit album zal naar The Ed Asner Family Center for Autism gaan.

Beide albums zijn individueel verkrijgbaar op CD en 2LP, alsmede een limited edition 4LP bundel boxset met daarin beide titels.

Over Steve Lukather

In de afgelopen 50 jaar heeft Steve Lukather een onuitwisbaar stempel gedrukt op de popmuziek. Hij is het enige constante lid van Toto. Hij heeft als sessiemuzikant op duizenden albums gespeeld, waaronder sommigen van de meest succesvolle en invloedrijke albums aller tijden, zoals Michael Jackson’s ‘Thriller’. Daarnaast bracht hij z’n memoires uit, de wereldwijde bestseller ‘The Gospel According To Luke’. Hij is nog steeds de bandleider van Toto, een lid van Ringo’s All-Starr Band, en als solo-artiest heeft hij 9 albums uitgebracht, waaronder 3 via Mascot Label Group.

Toto heeft hernieuwde interesse gekregen dankzij hun 40th Anniversary Tour, waarbij ze in een periode van 30 maanden voor miljoenen fans in Noord Amerika, Europa, Australië, Nieuw Zeeland en Indonesië hebben gespeeld. De nummers van Toto zijn meer dan 1 miljard keer gestreamd, en hun albums meer dan 40 miljoen keer verkocht. Simpel gezegd, Toto is één van de weinige bands uit de jaren ’70 die alle trends en stijlen heeft overleefd, en heeft na 45 jaar fans uit meerdere generaties.