Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op zéér beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Lenny Kravitz.

Lenny Kravitz wordt beschouwd als een buitengewone rockmuzikant. Kravitz heeft genre, stijl en klasse in de loop van zijn 20-jarige carrière overstegen. Met invloeden van soul, rock en funk van de ‘60s en ‘70s, won de schrijver, producer en multi-instrumentalist vier opeenvolgende Grammy® Awards. Tevens vestigde hij een record voor de meeste overwinningen in de categorie Best Male Rock Vocal Performance. Tijdens de show die wij jullie vandaag aanbieden speelde Lenny een set van een kleine 2,5 uur met hits als ‘Are You Gonna Go My Way’, ‘Fly Away’ en ‘Always on the Run’.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Lenny Kravitz live @ Paris, France (2019).