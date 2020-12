4 december, de verjaardag van Keith Caputo

Keith Caputo, geboren op 4 december 1973, viert vandaag zijn 47e verjaardag. Caputo is een Amerikaanse zanger, hij is het meest bekend als frontman en oprichter van de uit New York afkomstige heavy metal band Life of Agony. Caputo begon de band in 1989 tesamen met gitarist Joey Z en bassist Alan Robert. Al snel voegde drummer Sal Abruscato zich bij het duo. In 1993, na het ondertekenen van een contract bij Roadrunner Records, bracht de band haar debuut album uit, getiteld ‘River Runs Red’.

Keith Caputo naar Mina Caputo

In juli 2011, na meer dan 20 jaar als man te hebben opgetreden, kondigde Caputo aan dat hij voortaan als vrouw door het leven wil gaan. Voor een korte tijd heette zij Keith Mina Caputo. Nu bekend als Mina Caputo, vind ze het niet erg als haar fans haar met Keith aanspreken.

Beluister hieronder Life of Agony’s cover van ‘Don’t you forget about me’ (Simple Minds).