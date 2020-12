Saint Asonia naar Doornroosje

De Amerikaanse band Saint Asonia is opgericht in 2015 toen Adam Gontier Three Days Grace verliet. Samen met Mike Mushok, die zijn sporen bij Staind heeft verdiend, zijn inmiddels twee platen opgenomen. De rockband is van het grote gebaar. Op ‘Flawed Design’ uit 2019 is een geluid te horen dat het midden houdt tussen Foo Fighters, Linkin Park, Godsmack en latere Soundgarden.

Pakkende heavy rocknummers met geoliede vette gitaarriffs en een geweldige dynamische zang. Ook Sharon den Adel van Within Temptation heeft een gastrol in het nummer ‘Sirens’. Daarnaast zingen ook Sully Erna van Godsmack en Keith Wallen van Breaking Benjamin een deuntje mee.

Al met al een fantastische band met de potentie om uit te groeien tot een band die menig festivalweide plat kan spelen. Op 3 november staat de band in Doornroosje.