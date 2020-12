Monomyth met twee shows naar Doornroosje

De vijf leden van Monomyth hebben hun sporen dik verdiend in de Nederlandse rockwereld. Ze speelden eerder in bands als 35007, Gomer Pyle en Gorefest.

De band uit Den Haag maakt instrumentale soundscapes met een flinke dosis psychedelische stoner- en krautrock elementen. Schuivende en repetitieve patronen, ambient, drones en een gelaagdheid die doet denken acts Pink Floyd, Hawkwind en Tool.

Monomyth speelt rock waar je op weg kan zweven en waarin je jezelf kan verliezen. De reis en het avontuur staan bij deze band centraal. Met hun beeldend geluid zou de muziek van dit collectief helemaal niet misstaan in een psychedelische road movie.

Hun album ‘Orbis Quadrantis’ uit 2019 is er eentje om je vingers bij af te likken zo goed. In februari komen ze naar Doornroosje om je onder te dompelen in een psychedelische trip met twee shows op 14 februari.