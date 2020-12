nobuka en Oshunmare naar Doornroosje

Maandelijks lanceert Schuum een nieuwe oogst lokale artiesten in jouw favoriete café in Nijmegen. Schuum verwelkomt elke creatieveling met zelfgeschreven muziek: net uit de oefenruimte of met al een berg aan vlieguren. Hier ontdek je muziek van Nijmeegse bodem of net daarbuiten! Met dit keer nobuka en Oshunmare.

Nobuka

Onder de naam Nobuka maakt Michel van Collenburg experimentele, lo-fi elektronische muziek gebaseerd op field recordings, analoge apparatuur en samples. Live brengt hij zijn publiek in meditatieve sferen met spannende ambient soundscapes. Inspiratie hiervoor haalt hij uit onder meer Actress, Thom Yorke, Ryuichi Sakamoto, Helm en Machinefabriek. Thematisch put Nobuka uit het werk van Charles Bukowski, Daido Moriyama, Francesca Woodman en John Baldessari. In 2020 bracht Nobuka twee EP’s uit. In het voorjaar ‘You Looked Like An Angel, She Said’ en in juli het resultaat van de samenwerking Stefan Kollee, zanger en songwriter van The Naked Sweat Drips: ‘The Body And The Madness’.

Oshunmare

Oshunmare, ook wel bekend als Kate Donkor, is een artiest uit Arnhem. Oshunmare is een personage gecreëerd gebaseerd op de Orisha mythologie uit West-Afrika. De afgelopen 2 jaar werkt ze toe naar haar eerste EP en interdisciplinaire showcase die voor 2021 gepland staan. Haar muziek omschrijft ze als “Melancholectronic Trip ’n Bass”, vanwege haar liefde voor bassen en psychedelische etnische beats die ze aanvult met melancholische teksten en melodieën. In haar performance komen beeld, dans en muziek samen tot een sprookjesachtig maar invasieve afro futuristische showcase. Ze laat zich inspireren door artiesten zoals Björk, Aphex Twin, Plaid, Portishead, Childish Gambino, Kendrick Lamar en Lapalux. ‘Tijdens haar optreden neemt ze VJ Vingerverf mee.

Op 17 december zijn er twee shows van nobuka en Oshunmare in Doornroosje in Nijmegen.