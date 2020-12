1 december, de verjaardag van Billy Paul

Billy Paul, geboren op 1 december 1934 te Philadelphia, Pennsylvania, zou vandaag 86 jaar zijn geworden. Paul was een Grammy Award winnende, Amerikaanse soul zanger, meest bekend door zijn nummer 1 hit ‘Me and Mrs. Jones’ alsmede het uit 1973 daterende album en single ‘War of the Gods’ dat een mix is van conventionele popmuziek, soul en funk met elektronische en psychedelische invloeden. De zanger stond bekend door zijn diverse zangstijlen die variëren van mellow en soulfull tot laag en schor.