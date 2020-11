Tre Digga op weg naar verovering Europa

Oorspronkelijk afkomstig uit Trinidad & Tobago, is Tre Digga nu al weer enige tijd woonachtig in Calgary, Canada. Tre Digga is een naam die iedereen makkelijk zou kunnen gaan onthouden, dus in combinatie met zijn muziek zal dat geen probleem mogen zijn. Tre Digga heeft flair, stijl, maar vooral: muziek om je te laten dansen.

De artiest startte onlangs zijn eigen muzieklabel, Digg It ENT. Hij startte met het releasen van zijn mixtape ‘Qwarantine Muzik’. Tre Digga’s woordspelingen zijn wat hem onderscheidend maakt van de schijnbare overvloed aan rappers. Tre Digga probeert elk couplet te vullen met sprekende teksten die vol staat met metaforen. Zijn woordkeuze is fris, origineel en het lijkt allemaal zonder moeite uit zijn pen te vloeien.

Zijn duidelijke en warme stem laat weinig te wensen over. Tre Digga is niet te stoppen enz elfs met een wereldwijde pandemie streeft de Canadees ernaar om een ​​van de populairste artiesten op de underground te worden. Tre Digga neemt extreme beschermende maatregelen die worden belichaamd door het gezichtsmasker dat hij op de mixtape-hoes draagt.

Met zijn muziek is Tre Digga nu op weg Europa te veroveren, nadat de Noord Amerikaanse scene al aan zijn voeten ligt.