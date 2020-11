Kilo M.O.E. komt na ‘Watch what you say’ met nieuwe single ‘Walk In The Top’

Kilo M.O.E. is al meer dan 20 jaar actief als muzikant, producer en entertainer die zijn geluid en stijl het meest breed heeft ontwikkeld om de aandacht van iedereen te trekken. Na verloop van tijd heeft de getalenteerde artiest zijn kwaliteiten en zijn capaciteiten aangescherpt met een ​​onderscheidend geluid, om bij te dragen aan de hiphopscene.

Zijn muziek wordt voornamelijk beïnvloed door de klanken van de klassiekers uit de late jaren 70 en vroege jaren 80, waarop de hiphopproducent zijn verslavende melodieën inmengt om een ​​blijvende stempel te drukken in de Hip Hop wereld. Onlangs heeft de artiest zijn nieuwste release uitgegeven, die alle positieve recensies van het publiek door de tijd heen heeft verzameld en dus ook goede kans heeft om zijn muziek en stijl in het competitieve forum te benadrukken.

Afkomstig van het album ‘Fly G’z and Palm Treez’, is ‘Watch what you say’ bijvoorbeeld een vrolijk, aanstekelijk en groovy hiphop nummer. Het nummer komt samen met een video die het hij samen met Hecdakid, die ook op het nummer meerapt, heeft opgenomen. In een tijdperk waarin de focus vooral op het technische aspect van muziek ligt, benadrukt deze getalenteerde artiest zijn rauwe capaciteiten om nieuwe muziek te creëren die de luisteraars een nieuwe vorm zou geven. De video met Hecdakid is lekker old school geproduceerd, rekening houdende met de smaak van miljoenen hiphopfans. De pittige tekst, de manier waarop de rapper zijn tekst uitspreekt, het gevarieerde soort muzikale invloeden, de melodieuze beats; Alles is lekker strak in elkaar gegoten, met als doel de luisteraar eindeloos naar zijn muzikaliteit te laten grooven.

Zijn laatste release nu is ‘Walk In The Top’, dat hij samen met Fatcatogc uitbracht. Ook hierin gaat Kilo M.O.E gaat helemaal op in mooie woordspelingen en een geluid dat zijn stijlquotiënt perfect benadrukt. De rapper is eigenaar van zijn eigen label, genaamd O.M.G Entertainment Inc., en het nummer ‘Walk In The Top’ wordt dan ook vol in de picture gezet door het label. Niet alleen vanwege zijn exclusiviteit, maar ook vanwege het kaliber van de artiest om nieuwe benchmarks te stellen in de entertainmentindustrie.