Lord Itill komt met verscheidenheid op ‘BLM The Album’

‘BLM The Album’ is de nieuwste release van producer en labeleigenaar Lord Itill. Dit nieuwe Hip Hop / R&B-album zal iederehardcore hiphopfans over de wereld doen verstommen. Afkomstig uit de Bronx in New York, is Lord Itill sinds de jaren tachtig geïnteresseerd in muziek en dj-ing. Lord Itill heeft in de loop der jaren met een verscheidenheid aan artiesten en producers samengewerkt, waaronder de L.I.B.B. (Lord Itill / Big Bear) producties die nu nog steeds veel successen boeken binnen Hip Hop.

Deze verscheidenheid en diversiteit aan artiesten komt duidelijk naar voren in de nieuwe release ‘BLM The Album’. De openingstrack bijvoorbeeld is ‘Never Left’, dat doet denken aan de oude hiphopdagen en is geproduceerd op beats en raps van opkomende artiesten als J’Biggets en Chosan. De aanstekelijke backbeat op dit specifieke stuk is perfect om de scène te bepalen van wat er gaat komen in deze lange verzameling fantastisch geproduceerde hiphopmelodieën.

Een ander belangrijk nummer met rapper Dice is ‘Not an option’. Vooral de teksten in dit nummer tonen de unieke en creatieve songwriting die in dit album is gestopt.