MEROL geeft toe aan haar ‘knaldrang’ in leegstaande clubs

Terwijl momenteel de avonden vaak niet spannender worden dan op de bank hangen en series bingen, verlangt MEROL juist naar het onvoorspelbare van het nachtleven. Hangen met vrienden, uitgaan, de spanning in een club, doorhalen op de dansvloer en pas naar buiten komen als de zon opkomt. Kortom, ze heeft intense knaldrang. Als uitlaatklep voor dat gevoel heeft ze ‘knaldrang’ gemaakt.

Ze schreef de tekst van het nummer zeven weken geleden en postte die op haar Instagramaccount. De overweldigende hoeveelheid reacties deed haar besluiten om de tekst ook op muziek te zetten: “De club is een veilige plek waar mensen even de realiteit kunnen ontvluchten. Het is een plek waar mensen vrij zijn en waar velen zichzelf kunnen zijn, soms meer dan in het alledaagse leven. Ik hoop dat ‘knaldrang’ troost biedt aan alle mensen die het uitgaan missen ”

Voor de clip van het nummer neemt MEROL je mee door verschillende leegstaande clubs in Amsterdam. Zo zijn onder andere Paradiso, de Melkweg, Club Church, Chicago Social Club en Doka te zien, waarin ze danst alsof er geen vuiltje aan de lucht is. “Ik ben in het dagelijks leven en in mijn werk echt een control freak en de club is voor mij bij uitstek dé plek waar ik dat even los kan laten. Maar het is ook de plek waar je avonturen beleeft met mensen die voor een avond even je allerbeste vriend zijn”, aldus de zangeres.