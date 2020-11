Gary Barlow – Music Played By Humans

Met de release van ‘Music Played By Humans’ heeft Gary Barlow richting het einde van het jaar een aangename verrassing voor zijn fans.

Waar Gary Barlow in het begin van de Corona-periode al zeer hoge ogen gooide met zijn ‘Crooner Sessions’, doet hij dat nu nog even dunnetjes over met de release van zijn nieuwe plaat. Op ‘Music Played By Humans’ laat Gary een heel nieuw geluid horen en flirt hij openlijk met orkest en Big Band. Van jongs af aan heeft de Take That-frontman een voorliefde voor orkest en Big Band muziek en dat weet hij op dit nieuwe album voortreffelijk over te brengen. Het eindresultaat is dan ook sensationeel te noemen.

‘Music Played By Humans‘ start zeer sterk met de lekkere uptempo track ‘Who’s Driving This Thing’. Dit heeft niet alleen een catchy sound, maar laat ook direct horen dat Gary vocaal veel meer in zijn mars heeft dan hij tot nu toe in zijn carrière heeft laten horen. Dit pareltje kent ook een aantal interessante samenwerkingen. De latin track ‘Elita’ is een mooie samenwerking met Michael Bublé en Sebastián Yatra, welke als eerste single van dit album werd uitgebracht. ‘Enough Is Enough’ met Beverley Knight heeft een salsa-achtige sound en is lekker catchy. Maar ook ‘The Kind Of Friend I Need’ met goede vriend en groot Take That-fan James Cordon mag tot de highlights van dit album worden gerekend.

Met een goede mix van uptempo nummers en ballads valt de luisteraar van de ene verrassing in de andere. Waarbij vooral de nadruk ligt op lekkere uptempo songs, wat in groot contrast staat met voorgaande solo albums van Gary Barlow.

Waarom heeft Gary zich nooit eerder aan een swing-achtig album gewaagd? Dat is een vraag die opkomt na het luisteren van dit fantastische album. ‘Music Played By Humans‘ blijkt een schot in de roos. Dit prachtige album is een zeer aangename traktatie voor de wintermaanden. Door alle corona-perikelen is de geplande zomertour door Engeland en Ierland helaas verschoven naar het najaar van 2021, maar tot die tijd is dit heerlijke album een pleister op de wonde. (9/10) Polydor