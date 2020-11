Trijntje Oosterhuis geeft online kerstconcert

Trijntje Oosterhuis en het Jazz Orchestra of the Concertgebouw komen naar Het Concertgebouw voor een swingend kerstconcert gebaseerd op hun nieuwe Blue Note-album Wonderful Christmastime. Hierop klinken – naast natuurlijk de titeltrack – klassiekers als It’s The Most Wonderful Time Of The Year, Winter Wonderland, Baby, It’s Cold Outside en All I Want For Christmas Is You in een nieuw jazzy bigbandjasje.

Kersttraditie

Kerst draait voor Trijntje Oosterhuis om muziek; thuis voor de haard, met familie aan tafel of aan de piano. De afgelopen jaren deelde de zangeres haar liefde voor de feestdagen met concerten in heel Nederland en in Het Concertgebouw, waar ze in een intieme setting met pianist Hans Vroomans de bekende kerstliedjes zong. De jubileumconcerten van dit jaar inclusief een uitverkocht concert in Het Concertgebouw kunnen helaas niet doorgaan. Met het online kerstconcert in Het Concertgebouw is er een mooi alternatief.

Trijntje: ‘Jazz, kerst, het Jazz Orchestra of the Concertgebouw én natuurlijk Het Concertgebouw: dat hóórt bij elkaar! Ik ben zo blij dat we op deze manier alsnog een mooi jazzconcert kunnen geven, en dit jaar in het bijzonder met de nieuwe Blue Note-plaat die is uitgekomen!’

Samenwerking Trijntje Oosterhuis & Jazz Orchestra of the Concertgebouw

Het Jazz Orchestra of the Concertgebouw is een bigband van wereldformaat en staat internationaal bekend om zijn ijzersterke ritmesectie en dito blazers. Sinds 2000 geeft het orkest elk jaar traditiegetrouw een kerstconcert in de Grote Zaal met bijzondere solisten. Dit jaar komen Trijntje Oosterhuis en het Jazz Orchestra of the Concertgebouw samen voor een swingend kerstfeest. Geïnspireerd door dit kerstjubileum ontstond het idee om samen een album op te nemen, dat uitgebracht wordt op het legendarische jazzlabel Blue Note. Het bigband-kerstalbum Wonderful Christmastime verschijnt op 27 november, met bijdrages van Candy Dulfer, Alain Clark, Jeangu Macrooy en anderen.

Wonderful Christmastime in de zomer

Voor Trijntje komt met dit album een droom uit. ’Het is een kerstalbum met jazzbigband, in de oude traditie van sterren als Frank Sinatra en Ella Fitzgerald. Ik wilde die muzikale kwaliteit behouden. Door de geweldige arrangementen is dat gelukt; het Blue Note-stempel onderstreept dat. Tegelijk maken de bekende liedjes het toegankelijk voor een breed publiek. Een project als dit stond al lang op mijn bucketlist, nu kan ik het eindelijk afstrepen.’ Het album werd opgenomen in de befaamde Wisseloord Studio’s, grappig genoeg tijdens het laatste staartje van de hittegolf in augustus. ‘We hebben daar twee dagen gewerkt in de bloedhitte; ik heb de hele Wisseloord volgegooid met kerstversiering’, lacht de zangeres. ‘De mussen vielen van het dak, wij zaten aan de koude biertjes en namen kerstliedjes op.’

Het concert onder leiding van Juan Martinez zal live worden uitgezonden op 23 december om 20.30 uur.