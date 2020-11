3JS naar TivoliVredenburg

De aangenaam wegluisterende folkpop van 3JS klinkt toegankelijk, maar is tegelijk verrassend diepgaand. Na het succes van de Heroes of Music tour van 2018 en met het oog op de anderhalve-meter-regels, hebben de 3JS besloten hun programma voor het voorjaar van 2021 om te gooien.

Met een akoestische band zullen ze met een nieuwe Heroes Of Music Unplugged show door het land trekken. De akoestische gitaar, die voor de 3JS sowieso altijd centraal heeft gestaan, kreeg in de 90’s een opleving door de MTV Unplugged-rage.

Wereldsterren als Eric Clapton en Paul Mc Cartney beleefden hierdoor een nieuw hoofdstuk in hun carrières en nieuwe bands lieten zien hoe intens hun repertoire kon zijn wanneer het ‘kleiner’ gespeeld werd. De akoestische folk, blues en country uit de fifties en sixties, die enigszins vergeten waren, kregen eindelijk weer de waardering die ze verdienden.

3JS gaan erover vertellen en laten het horen op de manier zoals je van ze gewend bent: met eerbied en kwaliteit. Op het programma staan onder andere de liedjes die Jan Dulles zong tijdens het televisieprogramma The Masked Singer.

Op 5 juni is er een akoestische show van het Volendamse folkpop-drietal in Tivolivredenburg in Utrecht.