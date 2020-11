Arno komt naar de Muziekgieterij

Oh La La La, na 70 jaar weten we het wel: Arno, ons Oostendse idool viert zijn verjaardag op 21 mei. Met dit jaar als cadeau voor ‘le plus beau’ een verse single: ‘Oostende Bonsoir’, een ferm voorsmaakje van de nieuwe cd ‘Santeboutique’, uit bij Pias.

Voor de jongelui die, Putain Putain, deze ras-performer toch (nog) niet zouden kennen: Arno is al zo’n halve eeuw leverancier van de meest originele Euro bluesrock, onder eigen naam, maar ook met het baanbrekende T.C.Matic of recentere brute variant Tjens Matic, tot en met Charles & les Lulus of The Subrovnics. Met daarnaast ook plaats voor de meest ontroerende chansons, dikwijls ook ‘à la française’, waarvoor hij in Frankrijk zelfs al als ‘ridder Arno’ werd geëerd (en ondertussen natuurlijk ook al ereburger van zijn huidige thuisstad Brussel.)

Op 5 december komt Arno naar de Muziekgieterij in Maastricht.