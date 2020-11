Nieuwe single ‘No Memories of Tomorrow’ van Graeme James

Op vrijdag 27 november komt de nieuwe single ‘No Memories of Tomorrow’ uit van folky singer-songwriter en multi-instrumentalist Graeme James, als voorproefje van zijn nieuwe EP ‘The Weight of Many Winters’. No Memories of Tomorrow is een persoonlijke terugblik op de angsten en spijt die je kan beschouwen wanneer je in de winter van je leven met de dood wordt geconfronteerd. Het nummer is geschreven tijdens zijn eerste ervaring met de Europese winter. Het toont een meer kwetsbare en introspectieve kant van Graeme James als verhalenverteller.

Graeme James is een internationaal geprezen artiest die gezegend is met de rijke verhalen en muzikale tradities van folk. Hoewel hij nu in Nederland woont, heeft Graeme de afgelopen jaren een grote en trouwe schare fans opgebouwd in zijn geboorteland Nieuw-Zeeland en daarbuiten met zijn zorgvuldig samengestelde multi-instrumentale soundscapes.

Zijn boeiende en dynamische liveshows worden uitgevoerd als eenmansband met behulp van een loop-pedaal om elektrische viool, gitaar, banjo, bas, piano, baritonukelele, mandoline, accordeon, mondharmonica en percussie te stapelen. Zijn laatste volledige album, ‘The Long Way Home’ uit 2019, is een warm verhelderend, weelderig gelaagd modern folkalbum dat tijd en ruimte verkent door een levendige verscheidenheid aan perspectieven.

Nu, met meer dan 35 miljoen gecombineerde streams op Spotify, brengt Graeme een reeks seizoens-EP’s uit. In september werd ‘Old Storms in New Places’ uitgebracht. De opvolger is ‘The Weight of Many Winters’, dat op nieuwjaarsdag zal verschijnen. In april verschijnt ‘A Sea of ​​Infinite Possabilities’ en in de zomer wordt de laatste EP ‘Field Notes on an Endless Day’ verwacht.