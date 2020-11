Mick Fleetwood & Friends vieren de muziek van Peter Green

Op 25 februari 2020, enkele dagen voordat het eerste geval van COVID-19 in de UK werd ontdekt, vond er een heel bijzonder concert plaats in het legendarische Palladium in Londen om de muziek van Peter Green en de originele Fleetwood Mac eer te bewijzen.

Het publiek aanwezig bij die uitverkochte avond was getuige van een heel bijzondere show, wat voorlopig een van de laatste concerten zou zijn. Later kreeg deze show nog een extra lading vanwege het overlijden van Peter Green in Juli 2020. De verzamelde muzikanten die avond was een absolute sterrencast en iedereen had een diepe connectie met de liedjes.

Deze muziek had hun leven veranderd, hen ertoe aangezet om te gaan spelen en inspireerde meerdere tot het starten van hun inmiddels zeer beroemde band. Die nacht, op de rand van een historisch duister en ontnuchterend moment in de menselijke geschiedenis, kreeg deze muziek een glorieuze viering.

De deelnemers die avond waren onder meer Neil Finn, Noel Gallagher, Billy Gibbons, David Gilmour, Kirk Hammett, John Mayall, Christine McVie, Jeremy Spencer, Zak Starkey, Pete Townshend, Steven Tyler en Bill Wyman. De legendarische producer Glyn Johns trad toe als uitvoerend geluidsproducent en de huisband bestond uit Mick Fleetwood zelf, samen met Dave Bronze, Jonny Lang, Andy Fairweather Low, Ricky Peterson en Rick Vito.

Mick Fleetwood, die zelf de lijst samenstelde met optredende artiesten, zei: “The concert was a celebration of those early blues days where we all began, and it’s important to recognize the profound impact Peter and the early Fleetwood Mac had on the world of music. Peter was my greatest mentor and it gave me such joy to pay tribute to his incredible talent. I was honoured to be sharing the stage with some of the many artists Peter has inspired over the years and who share my great respect for this remarkable musician. ‘Then Play On’…”

Dit ongelooflijke eenmalige concert wordt vertoond op 23/28 maart 2021 in bioscopen in de UK, gedistribueerd door Cinema Live. Details en andere voorstellingen worden in het nieuwe jaar bekend gemaakt.