24 november, de verjaardag van Tom Odell

Er zijn maar weinig artiesten van wie het debuutalbum zoveel verschillende kritieken ontving als het album ‘Long Way Down’ van Tom Odell. Terwijl The Telegraph het album vier van de vijf sterren gaf, kreeg het debuutalbum op de muziekwebsite NME 0 van de 10 punten! Zijn single ‘Another Love’ werd in Nederland een enorme hit en hij trad in 2012 op in het Glazen Huis.

Tom Odell’s inspiratie

Tom Odell schrijft al vanaf zijn 13e jaar zijn eigen liedjes en noemt Elton John als een van zijn inspirators. Tom wordt vandaag 30 jaar.

Foto (c) Hans Kreutzer / archief Maxazine.nl