Bosuil verwelkomt Jan Bas

Hij is misschien wel hét best bewaarde geheim van de hedendaagse pop en rock scene. Jan Bas afkomstig uit Peer, België. Het Memphis van de lage landen. Niet verwonderlijk dus dat hij al bijna 15 jaar door het Europese Roots & Bluescircuit tourt met zijn band Rusty Roots.

Ook al heb je hem misschien nog niet live gezien, de kans is groot dat je hem wel al eens gehoord hebt. Jan Bas zong soundtracks in van TV producties zoals Safety First (the movie), Liefde met Jens Dendoncker & Paradise City. Met hetzelfde Paradise City tourde hij afgelopen seizoen door de Vlaamse CC’s als zanger van de Starman-band.

Na jaren zoeken en aftasten is de tijd er voor solowerk. Momenteel zit hij samen met producer Mario Goossens(Triggerfinger) de studio in op te werken aan zijn debuutplaat. Als geen ander weet hij zijn voorliefde voor soul roots te integreren in zijn eigen hedendaagse sound. Aan hokjesdenken doet hij niet graag, maar voor degene die dit toch persé willen is de benaming future-vintage-soul waarschijnlijk een gepaste benaming. Geheel in de kielzog van bands zoals Black Pumas, Curtis Harding, Leon Bridges & Michael Kiwanuka, de nieuwe frisse garde soul-inspired artiesten.

Op 6 december komt Jan Bas naar De Bosuil in Weert.