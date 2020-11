DJ Dubba-D komt met nieuwe single ‘Mythical’

De Ierse DJ Dubba-D is van oorsprong pianist, maar tegenwoordig net zoveel een Dj en producer. Vanuit Dublin brengt hij zijn House, techno en trance met een ietwat herkenbaar jasje. Zijn nieuwe single ‘Mysthical’ is nu uit en klinkt hier en daar wat naar ‘Dragostea Din Tei’ van O-Zone, gemixt met ‘Poing’ van de Rotterdam Termination Source.

Maar nee, uiteindelijk is ‘Mythical’, uitgebracht op Moonspin Records, een eigen fijne compositie, die gewoon direct herkenbaar en goed in het gehoor ligt. Inspiraties uit oldschool en hedendaagse techno maken van Dubba-D’s muziek een eigen stijl, en die ligt lekker in het gehoor.