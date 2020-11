Roots Asylum draait donkere tijden om tot positief ‘The Voice’

Roots Asylum is een Americana band uit Kalamazoo, Michigan, bestaande uit een groep vrienden die hun liefde voor muziek delen. Als je naar hun nummers luistert, is elk nummer uniek op zichzelf. De nummers zijn typisch op akoestische gitaar geschreven. Susan en Jimmy schrijven samen de teksten en terwijl de band blijft schrijven en plannen maakt voor de post-pandemische rockscene, worden er meer eigen nummers opgenomen en uitgebracht.

Hun nieuwste single ‘The Voice’ is geschreven op een donkere herfstavond. Een moeilijke familiecrisis was net zo donker als de avond, en uiteindelijk de basis van het nummer. Het nummer werd op een moeilijk moment in slechts 20 minuten geschreven door frontman Jimmy Macaroni, in een kelder, waar hij zich even moest terug trekken. Recente gebeurtenissen waren genoeg inspiratie voor ‘The Voice’.