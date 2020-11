Linde Schöne keert terug met nieuw album

Met elegante overtuiging landde Linde Schöne met haar EP’s ‘Liefde van de Vloer’ (2016) en ‘Linde van Nimma’ (2017) in het Nederlandse muzieklandschap. Het leidde voor de Noah’s Ark zangeres – die al haar materiaal zelf schrijft – al tot een Edison-nominatie, radiohit met ‘Liefde van de Vloer’, optredens op onder andere Lowlands en een rol als vast voorprogramma bij de Remi-tour van Ronnie Flex.

Nu, na een periode van relatieve stilte, is Linde volledig terug en verschijnt haar officiële debuutalbum ‘Nog Heel Even’. “Voor mij is dit een album om op te dansen door je woonkamer. Ik hoop dat mensen zich vrij voelen als ze ernaar luisteren, dat het ervoor zorgt dat zij ook alles eruit willen gooien”, zegt Linde over haar muziek. In de periode voorafgaande aan het nieuwe project verbrak ze de relatie met haar vriend en tevens vaste producer. Het maakt ‘Nog Heel Even’ een diep persoonlijke en klassieke break-up-plaat, die thematisch in het teken staat van pijn, (wan)hoop, woede, kracht en zelf-acceptatie.

‘Nog Heel Even’ is geproduceerd door Vijay Kanhai van Soulsearchin, een producers collectief bekend van hun werk voor artiesten als The Opposites, Naaz, Winne en Mr. Probz. Zoals we van Linde gewend zijn bevat de plaat een indrukwekkend sonisch spectrum, variërend van akoestische ballads tot vooruitstrevende r&b, rijkelijk bezaaid met haar karakteristieke zangstijl: dynamisch, rauw en technisch hoogstaand. “Ik wou dat dit album zou gaan klinken als sneeuw. Dat het tegelijkertijd gedetailleerd en fris, maar ook natuurlijk en knus zou zijn”, aldus Linde.

Van de plaat verscheen eerder al de single ‘Ergens In Mijn Hoofd’, een ontwapenende track die Linde schreef in een depressieve periode. Ook het aanstekelijke girlpower anthem ‘Boys’ en het swingrijke ‘10 Keer’ kwamen uit in aanloop naar de albumrelease. En nu is er de hele plaat.