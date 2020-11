20 november, de verjaardag van Joe Walsh

Joe Walsh zal bij de huidige gitaristen nog steeds het kippenvel op de armen doen rijzen. Eind jaren ’60 was hij de leadgitarist van The James Gang die een paar bescheiden hits hadden in de Verenigde Staten, maar vanaf de jaren zeventig baarde hij meer aanzien met zijn soloplaten ‘Barnstorm’ en ‘The Smoker You Drink, The Player You Get’.

Bij het grote publiek werd Walsh pas echt beroemd toen hij in 1976 de gitarist Bernie Leadon verving bij The Eagles. Mede door zijn steverige inbreng werd het album ‘Hotel California’ een groot succes. Door zijn uitmuntende “slide” werk was hij in de jaren tachtig een veel gevraagde muzikant bij anderen. Joe Walsh bereikt vandaag de leeftijd van 73 jaar.

Foto: www.joewalsh.com