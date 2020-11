Op vrijdag 9 april komen singer-songwriters Stephanie Struijk en Eva De Roovere samen naar De Oosterpoort. In Overal kom ik thuis laten ze je proeven van oud en nieuw materiaal en spelen ze songs van zichzelf en elkaar, solo maar ook samen.

Net als alle muzikanten zijn Stephanie en Eva altijd onderweg. Het zijn troubadours van de Lage Landen, maar hun horizon reikt verder. Allebei werkten ze in Nederland, België en Amerika met grote en kleine namen uit de pop-, rock- en folkwereld. Na enkele jaren heen en weer pendelen tussen Europa en de VS en vele concerten, opnames en schrijfsessies in New York, Los Angeles, Nashville, Austin en Houston, kwamen ze terug met een koffer vol nieuwe Nederlandstalige liedjes.

Inspiratie putten ze uit gesprekken met cowboys en hipsters, vonden ze in steden omgeven door uitgestrekte woestijngebieden, maar ook in dorpjes dicht bij huis, in badkamers vol kakkerlakken, koffie uit eigen keuken en onderweg uren luisteren naar de autoradio. In Overal kom ik thuis nemen Stephanie en Eva je, begeleid door bassist Reyer Zwart en drummer Toon Van Dionant, mee op hun eigenwijze reis.