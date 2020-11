Banji is een nieuwe Nederlandse band bestaande uit vier frisse jongens. Het project ademt funky, wankele beats, synths die de gekste geluiden maken en zo nu en dan een CATCHY REFREIN! Met een voorliefde voor R&B, alternatieve pop en een klein vleugje hiphop, is Banji er klaar voor om alle zalen en festivals over te nemen.

Naar aanleiding van de snel uitverkochte eerste show van Banji in Patronaat, hebben ze wegens succes een extra show toegevoegd op 28 november.