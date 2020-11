17 november, de verjaardag van Martin Barre

Vandaag is alweer de 74e verjaardag van een van de meest ondergewaardeerde gitaristen uit de geschiedenis van de progressieve rock; Martin Barre. Barre was de opvolger van Tony Iommi, toen deze Jethro Tull verliet. Vanaf het tweede album speelt Barre mee en vanaf dat moment nam de populariteit van de band enorm toe. De zeer excentrieke voorman Ian Anderson zorgde er wel voor dat Barre altijd in de schaduw bleef staan.

Martin Barre en ‘Aqualung’

Kenners van het blad ‘Guitar Noise’ beschreven ooit de riff in ‘Aqualung’ als volgt: “Martin Barre is een van die gitaristen waar je niet zo veel aandacht aan besteedt. Wanneer je de riff van ‘Aqualung’ hoort denk je dat het makkelijk te spelen is – niets bijzonders. Maar als je hem dan live werkelijk ziet spelen, realiseer je dat deze riff compleet in Barre-akkoorden is.”

Hoe bijzonder de gitarist is blijkt ook ook uit het feit dat hij tevens een afgestudeerd architect en landmeetkundige is. Naast gitaar speelt hij ook diverse blaasinstrumenten, en heeft hij zijn eigen opnamestudio.