First – Second

Een paar maanden geleden had Maxazine een interview met het Belgische duo First: De sound is elektronisch, soms dramatisch, soms melancholisch. De donkere beats hypnotiseren terwijl Jasmins galmende stem zweeft, fladdert en alle stukjes tot één geheel verbindt. Zangeres Jasmin Smolders noemt het industriële elektronica. “Ik omschrijf First als een contrast tussen licht en donker. Het is frêle en melancholisch, maar toch ook hard en zwaar. Ik zoek graag de contrasten op.”

In april brachten ze hun eerste EP uit: ‘First’. Op vrijdag de dertiende (!) november, hoe onheilspellend en donker, zag de tweede EP het levenslicht: ‘Second’. De beide EP’s zijn tevens gebundeld tot een dubbelcassette en uitgebracht bij Sentimental Records, dat een neusje heeft voor goede, originele, vaak donker getinte muziek.

De vier nummers van ‘Second’ passen enerzijds in de traditie van hun debuut, maar gaat anderzijds nog een stapje verder in beklemmende spanning. De al eerder gedropte single ‘Restless’ blinkt uit in duistere synths en beats van Pieter Vochten en pakt je meteen bij de strot. In het middenstuk krijg je even lucht in de met galm doordrenkte engelenzang om vervolgens helemaal out te gaan als alle elementen elkaar versterken naar een helse apotheose. Een oude Dead Can Dance in een elektronische overdrive. Een gevoel die tweespalt zal brengen bij de luisteraar. Love it or hate it.

Want ook ‘Desire’ gaat op deze leest verder. Sommigen zullen hier afhaken omdat het gevoel niet binnenkomt. Anderen zullen zich laven aan een virtuele reis, grenzend aan spiritualiteit. Een hemelse stem, galmend als een kathedraal. Donker getint, met strijklicht door de glas-in-loodramen dat in breed uitwaaierende stralen de ijle lucht streelt. Een beat als ranke pilaren die het hoge koepelgewelf steunen als een klankkast voor onaardse tonen… Op het middenpad schuifelt je gevoel statig verder, enerzijds introvert, anderzijds onder de indruk van de onwerkelijke, maar intense sfeer om je heen.

Zo zalvend als ‘Desire’ kan zijn zo metaalachtig, hard, puntig, industrieel drenkt ‘Control’ je in een gemoed waarin je alle controle dreigt te verliezen. Unheimisch, spannend, donker. Je moet stalen zenuwen hebben. En als je die hebt, dan bevind je je in een prachtig spel van geluid en emotie, waarin je heerlijk kunt spelen tussen de golvende, dreigende zang en de sterke, afwisselende beats en baslijnen.

Om in het sluitstuk ‘Slowly’ de vele indrukken van deze EP in relatieve rust, langzaam, te verwerken. Een EP die allesbehalve mainstream is. Die als dusdanig ook heel moeilijk beoordeeld kan worden. Je moet de confrontatie aangaan met First. Je verliest als jouw geest en gevoel geen toegang krijgen tot de donkere elektro van Jasmin en Pieter. Maar je wint heel veel als je je eraan kunt overgeven. Een droomwereld van vier nummers, die de wereld van First nog meer op de Belgische muziekkaart zal zetten. (8/10) (Sentimental Records)