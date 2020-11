Celeste in populaire Kerstcommercial van Brits warenhuis

Britse TV-kijkers zitten jaarlijks aan de buis gekluisterd als de nieuwe John Lewis kerstreclame weer te zien is. Het bekende warenhuis maakt traditiegetrouw ieder jaar een commercial, waarin ook de muziek een prominente rol speelt. Zo coverde Ellie Goulding in 2010 ‘Your Song’ van Elton John, zong Lily Allen in 2013 een ingetogen versie van ‘Somewhere Only We Know’ van Keane, waagde Elbow zich aan ‘Golden Slumbers’ van The Beatles en leverde Bastille in 2019 met ‘Can’t Fight This Feeling’ de soundtrack voor de video.

Voor artiesten is het dan ook een grote eer als een van hun nummers wordt verkozen om in de spot te horen te zijn. Dit jaar mag Celeste een duit in het zakje doen. Zij levert met haar eigen liedje ‘A Little Love’ het nummer voor de populaire video. Het eindresultaat is vrijdagochtend online gekomen en is hieronder te bekijken.