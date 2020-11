LONE Project brengt nieuw album: ‘Let it rain on me’

Vandaag is ‘Let it rain on me’, het nieuwe, vierde album van LONE Project verschenen. LONE Project is het samenwerkingsverband van ex-Alquin leden zanger/tekstschrijver Michel van Dijk en gitarist/componist/tekstschrijver Ferdinand Bakker.

Beide muzikanten vonden elkaar in de wens muziek te maken waarin hun verleden zou doorklinken, zonder compromis en van hoge kwaliteit. Met de release van ‘Let it rain on me’ laten ze horen hier ruimschoots in te slagen en maakten ze – volgens kenners – het beste LONE Project album tot nu toe.

Als bandleden van de legendarische progressieve rockband Alquin maakten Bakker en Van Dijk de ontwikkeling van de Nederlandse rockscene vanaf het prille begin mee. Na het internationale succes in de jaren zeventig en de Alquin reünie in 2003 besloten Bakker en Van Dijk in 2012 als duo verder te gaan. Onder de naam LONE Project gingen ze op ontdekkingsreis naar wat hun beiden inspireerde. De symphonische progrock uit de Alquin-dagen maakte plaats voor een combinatie van blues, soul en roots en resulteerde in het debuut ‘Lone’ en enthousiast ontvangen opvolgers ‘View from the Bridge’ en ‘Ten Songs’.

Op ‘Let it rain on me’ zetten Bakker en Van Dijk hun ontdekkingsreis naar een eigen spannende geluidsmix en dito songteksten voort. “We zijn gaan aftasten welke grooves we lekker vinden, hoe je de blues op een andere manier kunt interpreteren”, zegt Bakker over dit proces. “We hebben in ons leven zoveel muziek opgezogen, als een spons knijpen we nu al die invloeden uit”, vult Van Dijk aan.

Waar Van Dijk zich voorheen op de teksten concentreerde en Bakker zijn verhaal vertelde als componist en producer liggen de rollen op het nieuwe album minder vast. Met het stevig rockende ‘Mr Record Man’ tot de sfeervolle titelsong en van het catchy ‘Just For You’ tot het pulserende ‘The Lighthouse’, laat het duo horen dat in handen van gerijpte artiesten de muziek alleen maar beter wordt.

‘Let it rain on me’ werd opgenomen en gemixed in de ParkStudio in Amsterdam, onder productionele leiding van Ferdinand Bakker en gemasterd door Andy Tube (o.a. Pink Floyd). ‘Let it rain on me’ komt op 10 november op cd/digital uit op het Parksongs label. Collectable Vinyl brengt later dit jaar een limited edition op vinyl uit.