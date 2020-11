Abbey Hoes brengt debuutalbum ‘Red Wine and Cigarettes’

Begin december brengt Abbey Hoes haar debuutalbum ‘Red Wine and Cigarettes’ uit. De actrice, die tweemaal met een Gouden Kalf werd bekroond, verrast met een album vol Slow Americana waarop het leven en de liefde voluit worden bezongen en gevierd. Het is een ode aan de country en Americana muziek waar ze zo dol op is. “Ik wil muziek maken die mensen op kunnen zetten met een wijntje, sigaretje erbij terwijl ze een kaartspelletje doen. Muziek met een chille vibe voor een fijne avond. Ik denk dat dat goed gelukt is.”

Fleetwood Mac, The Beach Boys, maar ook Billie Ray Cyrus, The Dixie Chicks en Chris Stapleton, dat zijn Abbey’s inspiratiebronnen. “De basis onder alles is dat countryachtige line dance-gevoel. Ik luisterde altijd al naar oude muziek, ik heb niet zoveel met de hedendaagse scene, Op de middelbare school verzon ik dat mijn naam gebaseerd was op Abbey Road van The Beatles. Dat is helemaal niet waar, maar het klinkt wel cool. Vanaf die tijd begon ik me echt te verdiepen in oudere muziek en werd er verliefd op. Ik luister ook naar artiesten van nu, maar dan wel met die oude vibe in hun muziek zoals Kacey Musgraves.”

Abbey, alhoewel gewend aan de spotlights, vindt het doodeng om zichzelf zangeres te noemen, al heeft ze eerder gezongen in films en series als Petticoat. Een carrièreswitch wil ze het dan ook niet noemen; er liggen nieuwe films in het verschiet. “Ik wil verhalen vertellen en dat doe ik dit keer via mijn muziek. Muziek maken en uitbrengen is een stuk naakter dan acteren. Het komt vanuit je hart. Er is geen masker dat je opzet, zoals bij acteren.”

Over Abbey Hoes

Abbey Hoes (26) is actrice, al noemt ze zichzelf liever een maker en verhalenvertelster. In 2014 won ze een Gouden Kalf voor Beste Actrice voor de titelrol in NENA. Ze speelde de hoofdrol in het televisiedrama Petticoat, waarmee ze haar tweede Gouden Kalf won. Andere films waarin ze de hoofdrol had zijn o.a. ‘Verliefd op Cuba’ en ‘De Koning van Katoren’. Ze speelde in Tv-series als ‘Zwarte Tulp’, ‘Van God Los’ en ‘Nieuwe Buren’. Momenteel schittert ze in de film ‘Buiten Is Het Feest’.

‘Red Wine and Cigarettes’ is verkrijgbaar vanaf 4 december.

Bekijk hieronder ‘The Days I’ve Spent With You’, waarvan de videoclip inmiddels in première is gegaan.