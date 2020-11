Rob de Nijs blikt terug op carrière met ‘T Is Mooi Geweest’

Laat je je ogen langs de vele lp’s en cd’s gaan die Rob de Nijs door de jaren heen heeft gemaakt, dan haal je het einde niet zonder een keer te moeten knipperen. De rij met muziekdragers is immens, na een carrière van ruim zestig jaar. Met het deze week verschenen ‘T Is Mooi Geweest’ zet hij nog één album achteraan die rij om het oeuvre af te sluiten.

‘T Is Mooi Geweest’ wordt uitgebracht samen met het gelijknamige boek, waarin vrienden en vakbroeders herinneringen ophalen over zijn werk en over projecten die ze samen hebben gedaan. Zo komen onder meer Belinda Meuldijk, Boudewijn de Groot, Willeke Alberti, Frits Spits en Paskal Jacobsen aan het woord over hun band met Rob en over zijn bijdrage aan de Nederlandse popmuziek.

Zijn aangekondigde afscheid van de muziek bracht in maart een schok teweeg. Hij vertelde aan tafel bij Matthijs van Nieuwkerk in DWDD over zijn gevecht met de ziekte van Parkinson, wat veel kijkers en fans van aangreep.