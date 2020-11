Barry Gibb komt met ‘Greenfields: The Gibb Brothers Songbook Vol 1’

De vierenzeventigjarige Brit Barry Gibb brengt op 8 januari zijn solo-album ‘Greenfields: The Gibb Brothers Songbook Vol 1’ uit. Hiermee geeft hij gehoor aan zijn diepgewortelde liefde voor countrymuziek. Op het album is hij te horen samen met artiesten uit de Americana waar hij grote bewondering voor heeft, zoals Allison Kraus, Dolly Parton, Keith Urban en Sheryl Crow. Het deze week verschenen ‘Words Of A Fool’, waarop hij een duet zingt met singer-songwriter Jason Isbell, is de eerste single van het album.

Isbell spreekt vol bewondering over zijn muzikale partner op dit nummer: “Barry Gibb is one of the greatest songwriters and singers in popular music history, and I’m happy to say he still has that beautiful voice and that magical sense of melody. Working with him on this project has been one of the great honors of my career. He’s a prince.”

Sir Barry Gibb is voor velen onlosmakelijk verbonden met de The Bee Gees, de band die hij vormde met zijn jongere broers Robin en Maurice. Samen waren ze goed voor talloze hits in de 60s en 70s, waaronder de muziek die ze maakten voor de filmklassieker ‘Saturday Night Fever’. Daarnaast heeft Gibb veel gewerkt aan zijn solocarrière met als bekendste wapenfeit zijn album met Barbara Streisand, ‘Guilty’.

Dat zijn muziek generatie-overstijgend is, bleek wel tijdens zijn optreden op Glastonbury in 2017. Daar speelde hij de bekendste hits van de Bee Gees en wist hij ook weer moeiteloos (samen met de dansende beveiliging) te herinneren aan de geweldige impact die zijn muziek op meerdere generaties heeft gehad.

In de aanloop naar de albumrelease in het nieuwe jaar wordt er op 21 december een documentaire over de Bee Gees uitgebracht op de verschillende videostreamingdiensten: ‘The Bee Gees: How Can You Mend A Broken Heart’.