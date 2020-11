Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn sinds de nieuwe maatregelen nog mogelijk, zij het op zéér beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Gary Moore.

In november 2008 gaf de meestergitarist Gary Moore een concert tijdens de Avo Session in Basel te Zwitserland. In 1973 bracht Moore zijn eerste soloalbum uit, zes jaar later startte hij met hulp van Phil Lynott zijn solocarrière. Moore’s eerste hitsingle ‘Parisienne Walkways’ behaalde de top 10 in de Britse hitlijst. Vele hits zouden volgen waaronder ‘Out in the Fields’, ‘Empty Rooms’, ‘Over the Hills and Far Away’, ‘Oh Pretty Woman’ en natuurlijk het epische ‘Still Got The Blues For You’. Moore overleed op 6 februari 2011.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Gary Moore live @ Basel, Switzerland (2008).