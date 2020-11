Typhoon komt naar De Oosterpoort

Typhoon brengt zijn nieuwe album Lichthuis naar je toe! In november gaat Typhoon het land in om 30 mensen per voorstelling mee te nemen op zijn persoonlijke reis naar en in zijn ‘Lichthuis’. Weet dat je al volledig bent en kom los van het idee dat je nog iets nodig hebt om te zijn, je bént al. Tijdens deze intieme voorstelling wordt Typhoons verhaal en visie door middel van een gesprek, beeld en muziek met elkaar versterkt. Ervaar jezelf in volledigheid, je bent je eigen lichtbron!

Meer dan zes jaar hebben we op de opvolger van Typhoons ‘Lobi da Basi‘ moeten wachten. Maar het resultaat is ernaar. ‘Lichthuis’, het derde album dat Typhoon uitbrengt, is muzikaal en tekstueel net zo allesomvattend en ambitieus als zijn veel gelauwerde voorganger.

Typhoons zoektocht staat centraal in tien liedjes, waarbij hij al rappend en zingend knap tot een verhaal vormt. Met bijdragen van de soulvolle gospel stem van Michelle David en het warme stemgeluid van Pascal Jakobsen (BLØF) en Wende, weet Typhoon zijn zoektocht naar geluk meesterlijk muzikaal vormgegeven.

Op 20 november staat Typhoon in De Oosterport in Groningen.