De eer aan de Brabantse live-sensatie EAZZUP. Een te gekke reggaeformatie op het podium van Willem Twee. Dit zorgvuldig in 2016 bij elkaar gebrachte gezelschap staat garant voor een feest vol eigen werk en een aantal ‘classic riddims’. Frisse vocals van Jaipahman en Kaat in combinatie met een strakke rhythmsectie vormen de basis tot de vibe die de band neer zet: “One love, one heart roots lovers rock reggae, straight from the soul.”

EAZZUP staat op 21 november in Willem Twee in Den Bosch.