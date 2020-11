FOURCE komt naar De Oosterpoort

De populaire boyband FOURCE komt op zaterdag 6 maart naar De Oosterpoort in Groningen. De vier jonge hartenveroveraars doen een grote greep uit hun repertoire. Je hoort niet alleen hun eigen Nederlandstalige liedjes, maar ook bekende Engelstalige covers. Dit concert wordt dus een must voor iedere fan en een traktatie als je ze nog moet leren kennen!

FOURCE bestaat uit Max, Jannes, Ian en Niels: vier jongens in de leeftijd van 15 t/m 18 jaar. De band is ontstaan bij het Junior Songfestival. Na een overtuigende overwinning tijdens de nationale finale in 2017, mocht de groep Nederland vertegenwoordigen tijdens het Junior Eurovisiesongfestival in Tbilisi, Georgië. Met hun uptempo song Love Me behaalden de jongens de achtste plaats bij de vakjury en werden ze zelfs eerste bij de publieksstemming. Uiteindelijk resulteerde dit in een vierde plek in het overall klassement.

Sindsdien is FOURCE hard op weg om de succesvolste Nederlandse boyband ooit te worden. Met non-stop nummer-1-hits, tientallen miljoenen streams en views op Spotify en YouTube en uitverkochte concerten in heel Nederland ligt dit doel binnen handbereik. FOURCE staat op zaterdag 6 maart in De Oosterpoort in Groningen.