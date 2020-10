Power to the Pipo naar Doornroosje

Meneer Otis is bekend van zijn festivals: Otis Park (vierdaagse feesten) en Baby Otis. Deze avond presenteert Otis een bijzondere avond die in het teken staat van de rauwe jazz-funk band Power to the Pipo. De band heeft zo’n zes keer op rij bij Otis Park als afsluiter gestaan. Vandaar sloten zij de handen ineen om samen een massive party te organiseren.

Eerdere single ‘Loempia‘ ging in 2018 al in première op Maxazine. Deze avond brengt Power to the Pipo haar EP ‘Spetters’ uit. De jazz-funk band Power to the Pipo is in de afgelopen drie jaar uitgegroeid tot een populaire live act. Niet alleen deed de band in de afgelopen drie jaar meer dan honderd optredens, maar werden ze hierbij meermaals vergezeld door muzikale helden, zoals Anton Goudsmit, Candy en Hans Dulfer en Eric Vloeimans.

Op 23 december staat de band in Doornroosje.