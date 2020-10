Robin Kester met twee shows naar Doornroosje

Robin Kester was met haar mini-debuutalbum nog in te delen de categorie folk maar met het mini-album ‘This Is Not A Democracy’ wordt meteen duidelijk dat haar geluid zich niet zomaar in een hokje laat stoppen. Muzikale referenties als Weyes Blood, Cate Le Bon en Broadcast worden geassocieerd met de muziek van Robin Kester.

Met Het Oog Op Morgen noemde Robin één van de beloftes voor 2019. Daar dacht ze zelf anders over: het jaar werd vooral gebruikt om samen met Marien Dorleijn (Moss) aan nieuw materiaal te werken waaronder haar recent verschenen mini-album ‘This Is Not A Democracy’. Dit album is afwisselend en indrukwekkend dankzij de mooie stem en teksten van Kester maar ook het spel met elektronica en akoestische instrumenten.

Sterke nummers als ‘The Day is Done’, ‘Sweat and Fright’ en “‘Cigarette Song’ springen in het gehoor. Op dit laatste nummer blaast Conor O’Brien van Villagers een deuntje mee. De positieve recensies stapelden zich op in de vooraanstaande media, en terecht. Vanavond zal Robin met haar band spelen.

Op 30 december speelt Robin Kester twee shows in Doornroosje.